Stronghold: Warlords: Aufbau- und Wirtschaftselemente sollen ausgebaut werden - 4Players.de

Die Firefly Studios möchten die Aufbau- und Wirtschaftselemente sowie die Ressourcenketten in Stronghold: Warlords im Vergleich zu den anderen Stronghold-Teilen ausbauen.So wird man die Truppenmoral mit Opernhäusern und Kampfkunst-Schaubühnen steigern können, während man die Ehrfurcht bzw. die Produktivität der eigenen Burgbewohner mit Folterinstrumenten erhöhen kann. Straßen sollen den Transport beschleunigen, luxuriöse Unterkünfte erfreuen die Bewohner und Tempel verbessern den "Geist" der Bevölkerung. Bündnisse mit Warlords sollen ebenfalls die eigene Wirtschaft beeinflussen. Auch auf den Wuselfaktor in den Burgen gehen die Entwickler im folgenden Video näher ein. Stronghold: Warlords soll 2020 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Verbesserungen der Burgsimulation"Als erster Eintrag der Serie, der uns in den fernen Osten führt, bietet Stronghold: Warlords ein erfrischend neues Spektrum an Einheiten. Schwarzpulver schleudernde Feuerlanzen, disziplinierte Samurai, imperiale Krieger, Stammeskrieger und mehr repräsentieren die vier Kulturen im Spiel. Klassische Stronghold-Einheiten sind unter den 16 Soldaten natürlich auch wieder dabei. Einheiten verschiedener Kulturen sind schon seit Anbeginn von Stronghold: Crusader ein integraler Bestandteil der Serie. Mit Fähigkeiten, wie dem Moral-Boost oder präzisen Pfeilvolleys, wird jede Belagerung zu einer einzigartigen Schlachterfahrung", schreiben die Entwickler über das Echtzeit-Strategiespiel. "Bei der Bezwingung der Multiplayer-Kampagne werden nach und nach neue Einheiten freigeschaltet, die zur jeweiligen Epoche und der jeweiligen Kultur gehören. Zusätzlich zu den Einheiten enthält Warlords auch eine eigene Einzelspieler-Kampagne aufgeteilt in vier Regionen, einzigartige Warlord-Charaktere und Belagerungswaffen, die dank der Erfindung von Schwarzpulver möglich wurden."