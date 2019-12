Stronghold: Warlords: Entwickler beantworten 80 Community-Fragen - 4Players.de

Der leitende Programmierer Matt Smith beantwortet im folgenden Video mehr als 80 Fragen rund um Stronghold: Warlords , die allesamt von Community-Mitgliedern gestellt wurden. Es geht um wirtschaftliche Kampagnen, Hotkeys, KI-Verhalten, KI-Charaktere, Kartengrößen, Matchmaking im Multiplayer, Preis, Steam-Exklusivität und ob man den "Hund streicheln" kann oder nicht."Nachdem wir 20 Jahre lang RTS-Titel entworfen haben, haben wir ein gutes Gefühl dafür, was Spieler von Stronghold erwarten", sagte Nick Tannahill, Marketing Director bei Firefly Studios. "Das bedeutet nicht, dass wir zu allem Ja sagen können, aber als eine Handvoll Entwickler, die mit einer eigenen Engine arbeiten, können wir zumindest versuchen, einiges hinzuzufügen, was die Community verlangt. Egal, ob es sich dabei um das Entfernen von Einheitengrenzen oder um das Hinzufügen einer neuen Art von Kampagne handelt, wir können uns während der Entwicklung anpassen und wirklich für die Fans liefern, die uns in den letzten zwei Jahrzehnten unterstützt haben!"Stronghold: Warlords soll Mitte 2020 auf Steam erscheinen. Die Unterstützung von Modifikationen via Steam Workshop soll direkt am Launch-Tag verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: 80 Fragen