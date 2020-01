Stronghold: Warlords: Drei Spezialeinheiten vorgestellt

In Stronghold: Warlords gibt es sowohl klassische Einheiten (aus der Geschichte) als auch neue Truppentypen. Zu den Spezialeinheiten gehören die berittenen Bogenschützen der Mongolen, die Feuerlanze der Chinesen und der General."Die mongolischen berittenen Bogenschützen bauen auf ihren Fohlen aus der Stronghold-Serie auf und eignen sich perfekt für den Umgang mit Stammesangehörigen, die darauf bedacht sind, deine Wirtschaft zu lähmen. Indem du lästige Späher ausmanövrierst, lange bevor sie sich deinen Farmen und Bauern nähern können, können die Bogenschützen schnell mit leicht gepanzerten Truppen und ungeschützten Belagerungswaffen fertig werden. Reite ins Geschehen und verbreite Chaos!""Inspiriert von den Jin-Song-Kriegen des alten China, kann die Feuerlanze rivalisierende Spieler mit ihrer Fähigkeit 'Feueropfer' in den Wahnsinn treiben. Trete Asche und entfache Flammen, indem du feindliche Leiterträger verbrennst, bevor sie ihre Armee über deine Burgmauern und in deine Festung schicken können. Beschütze sie mit Mantlets und anderen Einheiten und schon bald wird dir beim Anblick deiner Feuerlanzen warm ums Herz, die eine wichtige Komponente deiner angreifenden Streitkräfte sind.""In einem Bruch mit der Serientradition führt Stronghold: Warlords neue Wege ein, um die Stimmung deiner Soldaten zu verbessern. Jetzt kannst du ihnen Moral geben, anstatt immer nur Bier (oder wie in diesem Fall, Tee)! In Warlords könnte eine inspirierte Belagerungstruppe, die ansonsten erfolglos gegen feindliche Mauern kollidieren würde, lange genug überleben, um die feindliche Verteidigung zu durchbrechen. Mithilfe eines befehlshabenden Generals können Spieler Einheiten in der Nähe verstärken und Burgverteidigungen, Bogenschützen und Fallen ausschalten, und deinen Angriffen zum Erfolg verhelfen."Stronghold: Warlords soll Mitte 2020 auf Steam erscheinen. Die Unterstützung von Modifikationen via Steam Workshop soll direkt am Launch-Tag verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Neue Einheitenfähigkeiten