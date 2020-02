Stronghold: Warlords: Vorstellung der ersten Belagerungswaffen

Die Belagerungswaffen spielten in der Stronghold-Reihe schon immer eine entscheidene Rolle und auch in Stronghold: Warlords dürfen gegnerische Festungen wieder belagert werden. Neben Mauern, Belagerungsleitern, Katapulten und Schutzwänden vor Geschossen (Pluteus) wird es in dem Echtzeit-Strategiespiel von den Firefly Studios auch den chinesischen "Fire Ox" geben.Im Gegensatz zu den historischen Überlieferungen haben die Entwickler den "Fire Ox" noch mit Schießpulver aufgepeppt. Im Prinzip ist der "Feuer-Ochse" eine laufende Bombe, die beim ersten Kontakt explodiert. Stronghold: Warlords soll Mitte 2020 auf Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Siege Weapons