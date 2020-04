Stronghold: Warlords: Feuerpfeilwagen, Raketenwerfer und Belagerungsturm

"Feuerpfeilwagen: Der Feuerpfeilwagen ist eine hervorragende Ergänzung für jede Scharmützelarmee und kann verwendet werden, um ungepanzerte Einheiten wie Stammesangehörige oder Burgmauern von lästigen Bogenschützen zu säubern.

Raketenwerfer: Inspiriert von Darstellungen geflügelter Raketen in chinesischen Texten des 14. Jahrhunderts, wurde der Raketenwerfer speziell für die Zerstörung der Burgverteidigung eines Feindes entwickelt. Zerschmettere exponierte Türme, die mit Bogenschützen gefüllt sind, oder sprenge ein wehrloses Torhaus mit einer Reihe von chirurgischen Eingriffen auseinander.

Belagerungsturm: Ein Serienklassiker kehrt für Stronghold: Warlords zurück. Belagerungstürme rasten an feindlichen Mauern ein, bevor Truppen auf die Stadtmauern losgelassen werden. Der mächtige Belagerungsturm ist nur für Trupps der mächtigsten feindlichen Einheiten, Spreng- und Belagerungswaffen anfällig und wurde gebaut, um deine Truppen lange genug zu schützen, um sie auf Burgmauern und in Nahkämpfe zu transportieren."

Drei weitere Belagerungswaffen aus Stronghold: Warlords sind von den britischen Firefly Studios enthüllt worden. Diesmal wurden Feuerpfeilwagen, Raketenwerfer und der Belagerungsturm vorgestellt.Die Entwickler beschreiben die drei Belagerungswaffen und ihre Hintergründe so:In dem Echtzeit-Strategiespiel rekrutiert, verbessert und kommandiert man KI-Kriegsherren auf dem Schlachtfeld, während man selbst sich um die Festung/Burg und Co. kümmert. Jeder Warlord verfügt über einzigartige Vorteile, Eigenschaften und aufrüstbare Fähigkeiten, wodurch man sich auf bestimmte Spielstile in der Kampagne, im Gefecht und im Multiplayer-Modus spezialisieren kann. Das Spiel soll im Laufe des Jahres für PC via Steam erscheinen."Mit Stronghold: Warlords versucht Firefly Studios explosive Belagerungswaffen, die von der chinesischen, koreanischen und mongolischen Geschichte inspiriert sind, mit Fanfavoriten aus früheren Stronghold-Spielen in Einklang zu bringen. Die Spieler setzen Schießpulverwaffen ein, um ihre Burgmauern zu schützen und feindliche Streitkräfte zu eliminieren, können gleichzeitig aber auch auf Serienklassiker setzen, um den Sieg davonzutragen."Letztes aktuelles Video: The Siege Weapons Part 2 Siege Towers Rocket Launchers Hwachas