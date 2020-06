Stronghold: Warlords: Freies Bauen: Festung bauen und gegen KI-Invasionen testen

In Stronghold: Warlords wird es ebenfalls den Spielmodus "Freies Bauen" geben. In diesem Modus kann man eine Burg mit nahezu unbegrenzten Ressourcen aus dem Boden stampfen, in Ruhe die Verteidigung aufbauen und die Festung dann mit Invasionen von computergesteuerten Gegnern auf die Probe stellen. Firefly Studios : "Freies Bauen kann auf viele verschiedene Arten gespielt werden. Eine Auswahl großer offener Karten mit jeweils malerischen Landschaften und Denkmälern ermöglicht es den Spielern, auf Wunsch einfach nach Herzenslust zu bauen. Wie in der Hauptkampagne, im Scharmütztelmodus und im Mehrspielermodus kann auch der Mechaniker der Titelkriegsherren verwendet werden, um beim Bau ihrer Traumzitadelle zu helfen, wichtige Ressourcen zu senden und die Burgwirtschaft zu stärken. (...) Invasionen werden mit einer Vielzahl von Optionen verbunden sein, einschließlich einer Auswahl einzigartiger Belagerungsarmeen, die du auf deine Burgmauern werfen kannst. Teste dein Können gegen alles, von Trupps von Stammesangehörigen und heimlichen Ninja bis hin zu Bataillonen von Kavallerie und gepanzerten Legionen mit mächtigen Belagerungswaffen. Die Herausforderung kann durch Einstellungen der Invasionsschwierigkeiten und die Möglichkeit, zufällige Ereignisse wie Bauernaufstände, Mottenbefall und tödlich umherstreifende Tiger hinzuzufügen, weiter modifiziert werden."Auch eine Demo von Stronghold: Warlords kann beim Steam Spielefestival bis zum 22. Juni um 19 Uhr ausprobiert werden. Die Vollversion wird am 29. September 2020 weltweit in digitaler Form für PC auf Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: Free Build Trailer