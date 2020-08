Stronghold: Warlords: Auf Ende Januar 2021 verschoben

Die Veröffentlichung von Stronghold: Warlords ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Das Echtzeit-Strategiespiel rund um Burgbau und Belagerungen wird am 26. Januar 2021 erscheinen. Bisher sollte es am 29. September 2020 auf Steam veröffentlicht werden. Durch die Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen auf das Team bei den Firefly Studios verzögert sich demnach die Fertigstellung, schließlich würden einige Aspekte des Spiels noch mehr Arbeit benötigen.In dem Echtzeit-Strategiespiel rekrutiert, verbessert und kommandiert man KI-Kriegsherren auf dem Schlachtfeld, während man selbst sich um die Festung/Burg und Co. kümmert. Jeder Warlord verfügt über einzigartige Vorteile, Eigenschaften und aufrüstbare Fähigkeiten, wodurch man sich auf bestimmte Spielstile in der Kampagne, im Gefecht und im Multiplayer-Modus spezialisieren kann.Letztes aktuelles Video: KampagnenSpielszenen China