Stronghold: Warlords: Die Belagerungswaffen im Überblick

Die Entwickler von Stronghold: Warlords stellen die Belagerungswaffen näher vor. Mit dabei sind Trebuchets, Granatwerfer und Ballisten. Außerdem ist es das erste Spiel in der Reihe, in dem Schießpulver in Belagerungswaffen zum Einsatz kommt, z.B. in Form von Donnerschlagbomben, dem Mörser oder dem Hwacha-Feuerpfeilwagen.Firefly Studios: "Was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass Steine und chinesische Donnerschlagbomben nicht das einzige sind, was ihr am 26. Januar 2021 über 300 Meter weit schießen könnt... Richtig, kranke Tiermunition kehrt in Stronghold: Warlords zur Serie zurück! Während das bescheidene Schwein früh in unseren Designdokumenten als beabsichtigte Option in der Belagerungskriegsführung erwähnt wurde, waren wir uns nicht immer sicher, welche anderen Tiere das Glück haben würden, den Schnitt zu machen. Tretet der Stronghold Discord-Community bei, die mit überwältigender Mehrheit für Water Buffalo gestimmt hat, gegenüber heißen Konkurrenten wie dem 'Großen Trampeltier' und 'Ein Pferd mit Halsschmerzen'."Insgesamt wird Stronghold: Warlords zehn Belagerungswaffen, 16 Einheiten und mehrere Verteidigungsmöglichkeiten gegen Belagerungen bieten. Das Spiel wird einen Mehrspielermodus, "Freies Bauen", einen Scharmützelmodus und eine 30 Missionen umfassende Einzelspielerkampagne bieten.