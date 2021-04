Stronghold: Warlords: Update 1.2 fügt Sun Tzu und KI-Invasionen hinzu

Die Firefly Studios haben mit Version 1.2 ihr erstes (kostenloses) Content-Update für Stronghold: Warlords ( ab 31,49€ bei kaufen ) herausgebracht. Es umfasst einen neuen KI-Gegner (Sun Tzu), KI-Invasionen im Free-Build-Modus und eine weitere Free-Build-Karte. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler schreiben: "In Sachen Schwierigkeit liegt Sun Tzu am oberen Ende der Schwierigkeitsstufe, insbesondere in Kombination mit der neueren Schwierigkeitsstufe "Extrem" und anderen im Scharmützel-Modus möglichen Optimierungen. Wer also gegen diese teuflische KI antritt, sollte sich schnell zu bewegen und die Kontrolle über das Schlachtfeld zu übernehmen. (...) Der KI-Fokus wird diese Woche mit der mit Spannung erwarteten Hinzufügung von KI-Invasionen im Free Build-Modus nach der Veröffentlichung fortgesetzt. Invasionen ermöglichen es den Spielern, feindliche Invasionen in verschiedenen Formen und Größen sowie die Schwierigkeit dieser Angriffe und anderer Parameter zu starten. Dadurch wird der Free Build-Modus für kampferfahrenere Spieler geöffnet. Jetzt kannst du im Free Build-Modus nicht nur nach Herzenslust bauen, sondern diese Zeit auch nutzen, um dich auf den Krieg vorzubereiten! Kombiniere Burgkosmetik mit taktischen Überlegungen aus der Praxis und kröne dich als ultimativer Burgen-Designer.""Das heutige neue Inhaltsupdate erhöht außerdem die Gesamtzahl der Maps in Warlords auf 15, die allesamt im Scharmützel, Multiplayer und Free Build spielbar sind. In den letzten Wochen hat Warlords eine brandneue Map erhalten, eine Überarbeitung einer vorhandenen großen Map mit vergrößertem Bauraum und jetzt eine neue Free Build-Map, die erste ihrer Art, die Warlords enthält. Diese Erhöhung wird in der kommenden Version 1.3 und darüber hinaus fortgesetzt, wobei Version 1.3 speziell drei neue Maps für den Einsatz im Scharmützelmodus und im Mehrspielermodus enthält."