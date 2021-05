Stronghold: Warlords: Erste DLC-Kampagne und Update 1.3 mit drei Karten

Für Stronghold: Warlords ab 31,49€ bei kaufen ) sind das Update 1.3 und die erste Download-Erweiterung "The Art of War Campaign" (3,99 Euro) veröffentlicht worden. Die neue DLC-Kampagne erweitert das Basisspiel um sechs Missionen, zwei Kriegsherren und weitere Erfolge.Firefly Studios: "Die 'Art-of-War'-Kampagne beginnt in der Asche der westlichen Zhou-Dynastie und endet in der Schlacht von Boju. Sie richtet sich an Serienveteranen und erfahrene Kriegsherren. Die sechs neuen Missionen bieten neue Herausforderungen und historische Konflikte in denen Spieler mehrere Jahre von Sun Tzu's legendären Heldentaten, neuen taktischen Szenarien und Hochburgen erleben. (...) Die Ratten- und Panda-Kriegsherren bringen eine neue taktische Herausforderung in die zentrale Gameplay-Mechanik von Stronghold: Warlords. Lehne dich zurück während sie deine Feinde mit Edikten, Warlord-Fähigkeiten und Upgrades im Zaun halten, oder verbündet eure Armee, um rivalisierende Lords mit einem gemeinsamen Angriff zu überrollen und erobern. Verursacht Unfug und Chaos mit dem Ratten-Kriegsherr durch gezielte Scharmützel im frühen Spielverlauf, oder warte auf den Panda-Kriegsherr, der einzigartigen Schutz gegen Bogenschützen mit branchenfördernden Edikten kombiniert."Das Update auf Version 1.3 umfasst das erste Kartenpaket (drei Maps), Bugfixes, KI-Anpassungen und mehrere Verbesserungen ( zum Change-Log ). Weitere Kartenpakete sollen im Laufe des Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: Art of War Campaign Free Map Pack