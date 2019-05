Code: Live (Arbeitstitel): Tencent plant mobilen Zombie-Kampf; offenbar mit starken Anleihen an Days Gone - 4Players.de

Nicht nur die Aktie des chinesischen Branchengiganten Tencent steht im Rahmen des Handelsstreits zwischen den USA und China unter Druck . Auch die Helden im kommenden Android-Titel Code: Live (Arbeitstitel) müssen sich gegen Unmengen von Angreifern erwehren. Die untoten Horden im Ankündigungs-Trailer erinnern laut Analyst Daniel Ahmad ( via Twitter ) an Open-World-Titel wie Days Gone: