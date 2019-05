Town: Monster-Verteidigung von den Pokémon-Entwicklern - 4Players.de

Screenshot - Town (Switch)

Viel bekannt ist noch nicht über das Rollenspiel "Town" vom Pokémon-Entwickler Game Freak. Angekündigt wurde das Spiel bereits in Nintendos letztjährigem September-Direct-Stream, doch darüber hinaus wurde noch nicht viel verraten. Jetzt ist immerhin ein frischer Screenshot im japanischen Magazin Famitsu (via Dualshockers.com ) aufgetaucht, der eines der Monster zeigt.Gegen diese Giganten muss man offenbar seine Stadt verteidigen. Das Prinzip könnte also an Attack on Titan angelehnt sein, scheint aber rollenspiellastiger auszufallen, da im Artikel von "the RPG town" die Rede ist. Zudem wirkt das Artdesign Game-Freak-typisch eine ganze Ecke familienfreundlicher. In Japan ist der Switch-Titel für 2019 angesetzt - ob er auch hierzulande noch in diesem Jahr erscheint, ist unklar.