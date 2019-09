Little Town Hero: Das ehemals als "Town" bekannte Rollenspiel von Game Freak erscheint im Oktober - 4Players.de

Das bisher unter dem Arbeitstitel "Town" bekannte Spiel von Game Freak wird "Little Town Hero" heißen und am 16. Oktober 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Es wird 24,99 Euro kosten. Die Entwickler versprechen ein "forderndes Kampfsystem mit Schwerpunkt auf neuen Ideen und Strategien", einen Soundtrack von Toby Fox (Undertale) und einen "kompakten Handlungsfortschritt, der dem vielbeschäftigten Spieler von heute nicht zu viel Zeit abverlangt."Nintendo: "Der Schauplatz der Handlung ist ein abgelegenes Dörfchen am Rande der Welt. Das einzige Tor, das das Dorf mit der Außenwelt verbindet, wird durch ein Schloss bewacht. Den Dorfbewohnern ist es nicht gestattet, das Tor zu betreten. Die meisten Dorfbewohner sind zufrieden damit, ihr Leben in ihrem Dorf zu verbringen, doch nicht unser Protagonist. Er träumt davon, die große, weite Welt zu sehen. Eines Tages erscheint ein Monster im Dorf, eine schreckliche Kreatur, von deren Existenz niemand im Dorf wusste. Der Protagonist schafft es, sie mithilfe eines mysteriösen roten Steins aus den Minen zu besiegen. Er widmet sich der Verteidigung seines Dorfes - und entdeckt dabei, was es mit den Steinen und den Monstern auf sich hat... Im Gegensatz zu den meisten Rollenspielen musst du in Little Town Hero keine Horden von schwächeren Monstern besiegen, um deine Stufe zu erhöhen. Stattdessen musst du eine gute Strategie zurechtlegen, mit deren Hilfe du Bossmonster in Duellen besiegen kannst."