Little Town Hero: Das Switch-Rollenspiel von Game Freak wird für PlayStation 4 umgesetzt

Think big and save the day! Little Town Hero Big Idea Edition is coming to Nintendo Switch in Spring 2020 as a physical release! #LittleTownHero pic.twitter.com/Nc6zYqIOlN



— NIS America, Inc. (@NISAmerica) January 17, 2020

Das bereits im eShop für Nintendo Switch erhältliche Rollenspiel Little Town Hero wird derzeit für die PlayStation 4 umgesetzt: Wie Gematsu.com berichtet, wird Publisher Rainy Frog die Retail-Version am 23. April in Japan veröffentlichen; und zwar zum Preis von 3.500 Yen. Am gleichen Tag bringt der für die Pokémon-Marke bekannte Entwickler Game Freak die digitale Fassung in den japanischen PSN-Store (2.500 Yen).Ebenfalls am gleichen Tag erscheint im Land der aufgehenden Sonne eine physische Version für Nintendo Switch. Am 17. Januar verkündete NIS America zudem auf Twitter, dass Box-Versionen der Switch-Fassungen im Laufe des Frühjahrs in die USA und nach Europa kommen sollen. Ob es die PS4-Umsetzung ebenfalls in den Westen schafft, ist noch nicht bekannt.