Little Town Hero: Anime-Rollenspiel der Pokémon-Macher erscheint im Juni als Big Idea Edition für PS4 & Switch

Aktualisierung vom 25. Februar 2020, 09:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 19. Februar 2020, 10:14 Uhr:

Screenshot - Little Town Hero (PS4) Screenshot - Little Town Hero (PS4)





We're happy to announce that in collaboration with GAME FREAK, the Little Town Hero Big Idea Edition is coming to #Playstation4 on 5 June in Europe and 12 June in Oceania!



Preorders will start tomorrow at noon (GMT)!



Visit the store here: https://t.co/nLNjj6d1Yi pic.twitter.com/soEMqUULJ4



— NISAinEurope (@NISAinEurope) February 18, 2020

Die physische BIg Idea Edition von Little Town Hero wird am 5. Juni 2020 nicht nur für PlayStation 4, sondern auch für Nintendo Switch erscheinen, wie NIS America mitteilt.Das bereits im Oktober 2019 für Nintendo Switch erschienene Anime-Rollenspiel Little Town Hero von Game Freak wird am 5. Juni 2020 als physische Big Idea Edition auch für PlayStation 4 erscheinen, wie Erin Kim, Public Relations Coordinator von NIS America, auf dem PlayStation Blog bekannt gibt: "Die Big Idea Edition auf PlayStation 4 ist die einzige Möglichkeit, das Spiel als physische Kopie zu bekommen. Deshalb haben wir noch ein Artbook, ein Poster, Pins und den offiziellen Soundtrack auf CD dazu gepackt."Zum Spiel selbst schreibt Kim: "In Little Town Hero spielt ihr Axe, einen jungen Mann mit großen Ambitionen, das kleine Dorf zu verlassen und die Welt zu erkunden. Als er einen Stein fand, der seine Iden manifestiert, geht es erst richtig los. Axe muss seine Vorstellungskraft nutzen, um gegen die Monster zu kämpfen, die sein Dorf angreifen. Wird er die Wahrheit herausfinden?Das einzigartige Kampfsystem in Little Town Hero eliminiert das manchmal wirklich kräftezehrende Grinden. Hier dreht sich alles um Strategie und Kreativität, um die Monster zu besiegen. Für eine entspannte Erfahrung und ein leichteres Durchkommen gibt es den brandneuen Easy Mode, der Angriff und Verteidigung der Gegner Dazzits verringert. Außerdem setzen sie ihre speziellen Fähigkeiten weniger häufig ein."Vorbestellungen sollen laut Twitter ab heute Mittag (19. Februar) möglich sein: