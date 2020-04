Hunter's Arena: Legends: Closed Beta für das Battle-Royale-Rollenspiel gestartet

Aktualisierung vom 23. April 2020, 07:58 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 1. April 2020, 09:40 Uhr:

Inzwischen ist der geschlossene Betatest zu Hunter's Arena: Legends mit dedizierten Servern in den USA, Europa und Asien gestartet. Die Testphase läuft bis zum 26. April. Registrierungen sind nach wie vor über die offizielle Website möglich. "Die Teilnehmer können eine Vielzahl von RPG-ähnlichen Elementen wie Dungeons und Raids sowie das Level-System im MOBA-Stil sowie den Battle Royale-Modus erleben", heißt es von den Machern.Zudem erhält jeder Betatester, der den Battle-Royale-Modus während der Closed Beta 10-mal oder öfters spielt, einen exklusiven Skin für Ara und Aiden, wenn das PC-Spiel auf Steam in den Early Access startet. Hier gibt es Anleitungen und Tipps für Neueinsteiger, hier den offiziellen Discord-Server.Mantisco hat für den 22. April 2020 einen geschlossenen Betatest für Hunter's Arena: Legends angekündigt. Anmeldungen sind ab sofort über die offizielle Website möglich. Danach ist eine Veröffentlichung im Early Access auf Steam geplant. Gegenüber früheren Versionen seien zahlreiche Verbesserungen, wie z. B. ein Tag-/Nachtzyklus hinzugefügt worden.Die Macher beschreiben den Titel als eine Mischung aus Battle Royale und Online-Rollenspiel. Weiter heißt es: "In Hunter's Arena: Legends locken magische, aber dunkle Landschaften die Kämpfer in ein verzaubertes Reich, in das in das bis zu 60 Spieler um den Sieg kämpfen - jedoch nur einer erfolgreich sein kann. Von schneebedeckten Bergen über dichten Wald bis hin zu gefährlichen Lavafeldern beeinflusst detailliertes und semi-realistisches Gelände die Art und Weise des Kampfes. Spezielle Dungeon-Bereiche ermöglichen es Spielern vorübergehend zusammenzuarbeiten, um gegen Bossmonster um mächtige Belohnungen zu kämpfen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer