Hunter's Arena: Legends: Battle-Royale-Rollenspiel startet in den Early Access

Neuer Charakter - Yoongeon Yoongeon ist ein stilvoller Schwertkämpfer, ausgerüstet mit zwei Schwertern und einer alten Waffe. Yoongeon wird Spielern gefallen, die Gegner gerne mit einer Mischung aus Fähigkeiten für Nah- und Fernkampfschaden auf Trab halten.



Neuer Spielmodus - Free-For-All-Modus Free-For-All verbindet Elemente aus den Battle-Royale- und Tag-Match-Modi und ist ein Gefecht um Platz eins mithilfe eines zusätzlichen, taktischen Vorteils. Es geht nicht nur darum, andere Spieler zu besiegen, du musst das Schlachtfeld vollständig beherrschen, indem du wichtige Strukturen und Objekte zerstörst. Gleichzeitig musst du die ständige Bedrohung deiner Kontrahenten abwehren, während diese auf ein Loch in der Deckung ihrer Gegner lauern. Anders als in anderen Modi kann ein Spieler, falls er stirbt, nach einer Respawn-Zeit in den Kampf zurückkehren. Auch Charaktere können gewechselt werden, um sie permanent an deinen Stil, deine Bewegungen und Taktiken anzupassen, um die anstehende Herausforderung zu bewältigen.



Exklusive Limited-Edition-Gegenstände für den Early-Access-Start: Drei Limited-Edition-Skins, inklusive "Samjang des Todes", der auf Bruce Lees Kultkostüm aus dem Martial-Arts-Klassiker "Mein letzter Kampf" basiert. Fünf Tanz-Emotes, die in Zusammenarbeit mit 1Million Dance Studio mithilfe von Motion-Capture-Technologie erstellt wurden.



Am 15. Juli 2020 haben die koreanischen Entwickler Mantisco ihr Arena-Rollenspiel Hunter's Arena: Legends im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in ca. acht Monaten fertiggestellt werden soll. Es wurde in 13 Sprachen lokalisiert, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch. Der Download via Steam kostet 16,79 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 73 Prozent von 130 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Hunter's Arena: Legends bricht das altbekannte Battle-Royale-Genre mit spannenden neuen Twists auf. Die wunderschön gestaltete Welt bietet eins der visuell atemberaubendsten Erlebnisse seiner Art. RPG- und MOBA-Elemente werden zu einer brandneuen Mehrspieler-Erfahrung kombiniert, um dynamische und actiongeladene Kampfbegegnungen zu erschaffen. 60 Spieler müssen ihr Level im Spiel steigern, indem sie Monster jagen, mächtige Bosse bezwingen und über 20 herausfordernde Dungeons bewältigen, um kostbare Beute zu erobern, die eine Stärkung gewährt. Derweil sind sie miteinander in einen taktischen Kampf verwickelt, um als Letzter übrigzubleiben und den Sieg davonzutragen.Das Spiel nimmt Inspirationen von klassischen Kampfspielen auf, um ein Kampfsystem zu liefern, das einfach zu erlernen und zu spielen ist, dabei aber eine verborgene Tiefe bietet und die Beherrschung der 12 Charaktere und ihrer Fähigkeiten belohnt. Vom Samjang dem Geistmeister und Aiden dem goldenen Exorzisten bis hin zu Tau dem wilden Wütenden und Ara dem weißen Wind ist jeder Charakter vollgepackt mit Fähigkeiten und Taktiken, die entdeckt und entfesselt werden können. Hunter's Arena wurde im Hinblick auf leichte Zugänglichkeit entwickelt, sodass Spieler jeglichen Fertigkeitsniveaus teilnehmen und sofort Spaß in der Welt haben können."Zum Early-Access-Start bietet Hunter's Arena: Legends u. a. folgende neue Inhalte:"Wir freuen uns sehr, dass Hunter's Arena: Legends für Spieler auf der ganzen Welt erscheint", so Studioleiter David Yoon. "Unser Ziel war es, etwas Spannendes und Eigenständiges zu kreieren, das Einflüsse aus unserer Vergangenheit aufnimmt, um ein einzigartiges Erlebnis zu erschaffen. Wir können es gar nicht erwarten zu sehen, wie Spieler Spaß in dieser Welt haben und was sie mit den Charakteren anstellen können."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer