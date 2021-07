Hunter's Arena: Legends: Battle-Royale-Rollenspiel erscheint Anfang August als PlayStation-Plus-Titel

Das Battle-Royale-Rollenspiel Hunter's Arena: Legends ab 15,11€ bei kaufen ) wird am 3. August 2021 als PlayStation-Plus -Titel für PS4 und PS5 erscheinen, wie Mantisco im Rahmen von Sonys aktueller State-of-Play-Ausgabe bekannt gab. Am gleichen Tag wird auch die aktuell zum halben Preis (8,39 Euro statt 16,79 Euro) auf Steam angebotene PC-Fassung den Early Access verlassen und plattformübergreifendes Spielen (Cross Play) mit Konsolenbesitzern ermöglichen. Hier aktuelle Spielszenen:Auf dem PlayStation Blog beschreibt Sanha Cho von Mantisco das Spiel wie folgt: "Hunter‘s Arena entführt euch in eine wunderschön gestaltete, antike ostasiatische Welt, in der ihr als Jäger in einem einzigartigen Nahkampf-Battle-Royale nicht nur gegen tödliche Dämonen, sondern auch gegeneinander ums Überleben kämpfen müsst. Auf eurer Reise müsst ihr Schwertkampf- und Martial-Arts-Techniken meistern, um alles und jeden besiegen zu können, der bzw. das euch ans Leder will. Also schnappt euch euer Schwert und macht euch bereit, während wir einen genaueren Blick auf die Bedrohungen werfen, die in der gefährlichen und mystischen Welt von Hunter‘s Arena lauern.Euer ultimatives Ziel bei Hunter‘s Arena ist es, gegen 30 andere Spieler zu bestehen und zu beweisen, dass ihr der tödlichste Jäger von allen seid. Ihr müsst eure Strategien immer vorab planen, bevor ihr euch in die Action stürzt – bleibt wachsam, denn in dieser unnachgiebigen Welt könnt ihr jeden Augenblick vom Jäger zum Gejagten werden. Wie bei State of Play zu sehen war, befindet ihr euch immer im Zentrum der Action. Statt euch sofort in PvP-Kämpfe zu stürzen, könnt ihr es auch erst mit uralten Dämonen aufnehmen, um Beute zu sammeln und stärker zu werden. Wir empfehlen euch, erst ganz in Ruhe auf Erkundungstour zu gehen und gegen Dämonen zu kämpfen, weil jeder von ihnen ganz individuelle Kampfmuster hat und einzigartige, seltene Gegenstände fallen lässt.Jedes Mal, wenn ihr die Arena betretet, könnt ihr aus 17 verschiedenen Jägern auswählen. Ich würde euch vorschlagen, verschiedene Jäger auszuprobieren, weil manche eher auf den Nahkampf und andere eher auf den Fernkampf ausgerichtet sind. Nahkampf-Jäger können jede Menge Schaden anrichten, wenn es euch gelingt, nah genug an euren Gegner heranzukommen. Einige von ihnen besitzen sogar Fähigkeiten, mit denen sie Gegner näher zu sich oder durch Schockwellen zu einer bestimmten Stelle ziehen können. Fernkampf-Jäger sind perfekt geeignet, um Gegner aus der Ferne auszuschalten. Ihre Projektile richten zwar großen Schaden an, es erfordert jedoch Übung, in rasanten Kämpfen genau zu treffen. Es gibt drei Modi in Hunter‘s Arena: Solo, Trio und Tag-Match."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer