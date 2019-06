Killsquad: Video-Vorstellungen der vier Weltraum-Kopfgeldjäger (Klassen) - 4Players.de

In dem kooperativ spielbaren Action-Rollenspiel Killsquad machen Weltraum-Kopfgeldjäger die Drecksarbeit für große Unternehmen. Zum Early-Access-Start wird es vier Kopfgeldjäger geben, jeder mit eigener Klasse und speziellen Fähigkeiten, die man im Laufe des Spielfortschritts verbessern und an den gewünschten Spielstil anpassen kann. Jeder Kopfgeldjäger ist spezialisiert und verfügt über eine Reihe von Startfähigkeiten und passiven Fähigkeiten.Troy ist ein Revolverheld, der mit seinen Doppelpistolen Schaden aus "sicherer" Entfernung anrichtet.Kosmo (Revenant) kämpft gerne an vorderster Front im Nahkampf und verspottet seine Feinde.Die Krieger-Nonne Cass setzt auf einen agilen Nahkampfstil.Zero ist ein offensiver Unterstützer, der sowohl seine Verbündeten heilen als auch seine Feinde aus der Entfernung erledigen kann.Killsquad wird am 16. Juli 2019 in den Early Access auf Steam starten. Die Entwickler (Novarama) schätzen, dass es ungefähr sechs Monate im Early Access sein wird, je nach Feedback der Nutzer.