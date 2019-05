Tank Battlegrounds: Dreister Battlefield-Klon aus China - 4Players.de

Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC) Screenshot - Tank Battlegrounds (PC)

Mit Tank Battlegrounds werden die Chinesen wieder ihrem Ruf gerecht, keinen besonderen Respekt vor geistigem Eigentum zu haben und schamlos von anderen zu kopieren. Denn wie PC Gamer mit Blick auf Reddit herausgefunden hat, handelt es sich bei dem Mehrspieler-Shooter um einen dreisten Klon von Battlefield 1942 von einem Studio aus China, das sich frei übersetzt "Free Partner" nennt.Der Trailer zum Spiel wurde quasi 1:1 von Battlefield 1942 übernommen, aber gekürzt zusammengeschnitten, damit man das Original-Logo nicht erkennt. Doch damit nicht genug: In der Spielbeschreibung bei Steam, die offenbar ebenfalls zusammenkopiert wurde, ist tatsächlich von Battlefield 1942 die Rede und die dilettantischen Amateure haben es nicht einmal geschafft, den Original-Namen gegen Tank Battleground auszutauschen.Die Zeichen sind also ziemlich eindeutig: Hier versucht jemand, mit dem geistigen Eigentum anderer Geld zu verdienen und die Leute über den Tisch zu ziehen. Die Frage, warum ein solcher Klon überhaupt bei Steam gelistet wird, hat PC Gamer an Valve weitergereicht, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Noch ist zudem kein Schaden entstanden, da Tank Battlegrounds erst am 30. Mai veröffentlicht werden soll. Bleibt zu hoffen, dass es spätestens dann schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen wird.