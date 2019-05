Rescue HQ - The Tycoon: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rücken auf PC aus - 4Players.de

Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC) Screenshot - Rescue HQ - The Tycoon (PC)

Die stillalive studios (Son of Nor, Bus Simulator 16 und 18) und Publisher Aerosoft haben Rescue HQ - Der Blaulicht Tycoon bzw. Rescue HQ - The Tycoon für PC veröffentlicht ( Steam Aerosoft-Shop ; Preis: 24,99 Euro). In der Simulation übernimmt man die Kontrolle über eine Wache mit drei Blaulicht-Abteilungen: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst."Knappe finanzielle Mittel, verschiedene Städte und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade stellen den Spieler dabei immer wieder vor neue Herausforderungen. Neben Personal- und Ressourcenmanagement für die verschiedenen Rettungskräfte muss der Spieler auch stets auf unvorhergesehene Notfälle und Sondereinsätze vorbereitet sein - egal ob Waldbrände, Polizei-Razzien oder radioaktive Unfälle. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge - darunter auch mobile Kräne, SWAT-Trucks oder Helikopter - bringen die Kräfte zum Einsatzort und erhöhen mit spezieller Ausrüstung die Erfolgsquote."Die Entwickler versprechen eine Kampagne, zwei Schauplätze angelehnt an Berlin und San Francisco mit entsprechenden EU- & US-Einsatzfahrzeugen, einen Endlosmodus und Modding-Möglichkeiten. Das Spiel ist komplett in Deutsch und Englisch vertont. Lokalisierte Texte sind zum Start außerdem in Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Türkisch und Chinesisch enthalten.Letztes aktuelles Video: Trailer