Pokémon Home: Verwaltung der Pokémon-Sammlung als Cloud-Dienst für iOS, Android und Switch - 4Players.de

Pokémon HOME isn’t tied to a single game system, meaning you can connect with Pokémon Bank, along with #PokemonLetsGo, #PokemonSwordShield, and #PokemonGO. It also features trading functionality. #PokemonHOME



Das zweite Pokémon-Projekt, das bei der Pressekonferenz von The Pokémon Company International angekündigt wurde, ist Pokémon Home. Mit diesem Cloud-Dienst für iOS- und Android-Geräte sowie für Nintendo Switch sollen Pokémon-Spieler bzw. Trainer ihre Pokémon zusammenbringen und ihre "Pokémon-Abenteuer systemübergreifend fortführen" können. Pokémon Home lässt sich mit Pokémon Bank, Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Evoli!, Pokémon Schwert, Pokémon Schild und Pokémon GO verbinden."Mit Pokémon Home können Spieler die Pokémon-Sammlung aus vielen ihrer Spiele verwalten. Außerdem können sie direkt über Pokémon Home auf ihren Mobilgeräten mit Freunden und anderen Trainern auf der ganzen Welt Pokémon tauschen. Eine geplante Erweiterung wird es möglich machen, dass mehrere Spieler am selben Ort tauschen können."Der Beschreibung nach ist Pokémon Home ein systemübergreifendes "Lagerungs- und Verwaltungssystem" für Pokémon mit weiteren Funktionen. Pokémon Home wird voraussichtlich Anfang 2020 erscheinen. Weitere Informationen (Inhalte, Funktionen, Kosten) wurden nicht verraten.