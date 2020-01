Pokémon Home: Start der App und Preise des Premium-Angebots bekannt

Wie The Pokémon Company International bekannt gibt , soll die kostenlose App Pokémon Home inklusive eines kostenpflichtigen Premium-Angebots im Februar für mobile Geräte (iOS und Android) sowie Switch erscheinen. Wer bereit ist, im Jahr 16 Euro oder monatlich drei Euro für die Premium-Mitgliedschaft zu zahlen, darf u.a. statt maximal 30 bis zu 6000 der Monster in der Cloud zu verwalten. Manche Funktionen stehen allerdings nur auf bestimmten Plattformen zu Verfügung: Kampfdaten und Neuigkeiten findet man z.B. nur auf mobilen Engeräten, nicht aber auf Switch.Auch ist es Premium-Nutzern vorbehalten, Gruppen mit bis zu 20 Mitgliedern für Tauschgeschäfte zu gründen, an denen Anwender der kostenlosen Variante lediglich teilnehmen dürfen. Auch beim Fassungsvermögen der Wunderbox gibt es Unterschiede: Während in der Premium-Fassung bis zu zehn Pokémon dort abgelegt können, muss man sich in der Standard-Version mit mageren drei Plätzen genügen. Schließlich wird auch die Ablage im Global Trade System (GTS) zur Tausch-Freigabe auf ein Pokémon beschränkt, wenn man nichts zahlen möchte. Premium-Mitglieder dürfen dagegen drei Pokémon dort platzieren.Systemübergreifend lassen sich Pokémon aus den Editionen Schwert, Schild, Let's Go (inklusive Evoli) sowie in Pikachu! in der Home-App verstauen. Eine Unterstützung für Pokémon GO soll bald folgen.