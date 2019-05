Pokémon Sleep: Schlafverhalten via Zubehör erfassen und "mit Pokémon aufwachen" - 4Players.de

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl



— Pokémon (@Pokemon) 29. Mai 2019

Das dritte und kurioseste der vier Pokémon-Projekte, das bei der Pressekonferenz von The Pokémon Company International angekündigt wurde, ist Pokémon Sleep . Die App für Mobilgeräte soll "ein völlig neues Spielerlebnis [bieten], bei dem du schon bald jeden Morgen mit Pokémon aufwachen können wirst."Dreh- und Angelpunkt ist ein neues Gerät, das auf dem Pokémon-GO-Plus-Zubehör basiert. Dieses Gerät soll mittels eingebautem Beschleunigungssensor die Schlafzeiten erfassen und diese Informationen via Bluetooth auf das Smartphone übertragen. Es wird also das Schlafverhalten "gemessen". Konkrete Angaben über die eigentlichen Spiel-Funktionen von Pokémon Sleep und die Verwendung dieser Schlafdaten wurden erst gar nicht thematisiert.Ansonsten soll das "neue Gerät" über dieselben Funktionen wie das Pokémon-GO-Plus-Zubehör verfügen, wodurch man es tagsüber mit Pokémon GO und nachts mit Pokémon Sleep nutzen kann. Pokémon Sleep erscheint im Jahr 2020 für Mobilgeräte.