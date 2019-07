Pokémon Masters: 3-gegen-3-Kämpfe und der Multimodus - 4Players.de

"Mehrspielermodus: Tretet mit zwei weiteren Spielern aus der ganzen Welt im 3-Spieler-Multimodus gegen KI-Gegner an. Gemeinsam könnt ihr den Harmonie-Angriff entfesseln, einen speziellen koordinierten Angriff aller drei Gefährtenpaare - Gefährten bestehen sowohl aus einem Trainer als auch einem Pokémon.

3-gegen-3-Kampfsystem in Echtzeit: Erlebt den Nervenkitzel des 3-gegen-3-Kampfsystems in Echtzeit. Der Trailer zeigt, wie Trainer sich mit ihren Pokémon-Partnern verbünden und mächtige Gefährtenattacken entfesseln.

Pokémon Masters League: Macht beim Turnier Pokémon Masters League mit, bei dem es 3-gegen-3-Kämpfe gibt, die ausschließlich auf der künstlichen Insel Passio stattfinden. Bei diesem Turnier nehmen Arenaleiter, Top-Vier-Mitglieder, Champs und Berühmtheiten aus allen Regionen der Pokémon-Welt als Gefährtenteams teil. Auf ganz Passio werden Spieler gegen diese Teams antreten, um Orden zu erhalten und Champs der Pokémon Masters League zu werden.

MaMos (im Trailer nicht gezeigt): Staunt über die besonderen Outfits, die Trainer beim Kämpfen tragen können. Trägt ein Trainer einen MaMo, wird ein passender Pokémon-Partner ausgewählt. Wenn Rocko beispielsweise einen MaMo anzieht, wird statt Onix Despotar sein Partner."

DeNA Co. und The Pokémon Company haben einen weiteren Trailer zu Pokémon Masters veröffentlicht (siehe unten). Zu sehen sind das 3-gegen-3-Kampfsystem, der "Multimodus" (Multiplayer) und die Pokémon Masters League.In Pokémon Masters erkunden die Spieler die Insel Passio, um im Verlauf der Geschichte verschiedenen Trainern zu begegnen. Sobald man sich mit anderen Gefährten angefreundet hat, kann man ein Team aus drei Gefährtengespannen (also drei Trainern und drei Partner-Pokémon) bilden und gegen computergesteuerte Trainer kämpfen, um das Turnier 'World Pokémon Masters' zu gewinnen. Die NPC-Trainer, auf die man trifft, können sich dem Spieler quasi anschließen. Die 3-gegen-3-Kämpfe werden in Echtzeit ausgefochten. Pokémon Masters wird im Sommer auf kompatiblen Android- und iOS-Geräten erscheinen (Free-to-play mit Inapp-Käufen).Die Entwickler erklären: