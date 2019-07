Pokémon Masters: Vorregistrierung gestartet; Video-Überblick - 4Players.de

Die Vorregistrierung für Pokémon Masters ist im Google Play Store ( zum Store ) und im App Store ( zum Store ) angelaufen. In dem Strategie- und Kampfspiel von The Pokémon Company und Entwickler DeNA treten die Spieler in Gefährtenteams (Kombination aus Trainer und Pokémon) in 3-gegen-3-Kämpfen in Echtzeit gegen computergesteuerte Gegner an.Das Spiel bietet einen neuen Schauplatz: die Insel Passio. Hier haben sich Trainer und ihre Pokémon-Partner aus aller Welt versammelt, um gegeneinander anzutreten. Spieler erhalten bei einer Vorregistrierung für das Spiel eine Benachrichtigung, sobald es im Laufe dieses Sommers veröffentlicht wird.Zugleich wurden mehrere Tutorial-Videos auf dem YouTube-Kanal von Pokémon Masters veröffentlicht. Nachfolgend eine Auswahl: Überblick, Kampfsystem und Sync Pairs.