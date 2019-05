Kingdom Come: Deliverance - A Woman's Lot: Das Los einer Frau: Vierte und letzte Erweiterung für PC erschienen - 4Players.de

"Zwei neue Quest-Handlungsstränge Das Los einer Frau - Schlüpfe in die Rolle von Theresa und entdecke in dieser eigenständigen Quest-Reihe Skalitz vor dem Angriff völlig neu Die Madonna von Sasau - Eine äußerst umfangreiche neue Quest-Reihe aus der Sicht von Heinrich mit mehreren möglichen Enden

Ein Hund als vierbeiniger Gefährte sowohl für Heinrich als auch für Theresa

Neue Fertigkeit 'Hundeflüsterer'

Triff auf neue Charaktere sowie eine neue historische Persönlichkeit und interagiere mit ihnen



Neue Gegenstände (Waffe, Schild und Trank) und neue freischaltbare Spezialisierungen"



Die vierte und letzte Erweiterung "A Woman's Lot" ("Das Los einer Frau") ist für Kingdom Come: Deliverance auf PC erschienen. Der DLC kostet 11,99 Euro auf Steam und GOG.com . Das Add-on wird am 11. Juni 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Darüber hinaus haben die Warhorse Studios und Deep Silver die Kingdom Come: Deliverance Royal Edition in digitaler Form veröffentlicht, die das Hauptpsiel und sämtliche Erweiterungen für 39,99 Euro umfasst."A Woman's Lot" erweitert das Rollenspiel um zwei eigenständige Quest-Handlungsstränge. Außerdem wird ein Hund als vierbeiniger Gefährte sowohl für Heinrich als auch für Theresa eingeführt."In der Quest-Reihe "Das Los einer Frau" schlüpfst du in die Rolle von Müllerstochter Theresa und hast mit dem Hund Spitzer einen treuen Gefährten an deiner Seite. Tauche ein in das alltägliche Skalitzer Dorftreiben und erlebe die tragischen Ereignisse während und nach Sigismunds Angriff auf deinen Heimatort aus einer völlig anderen Perspektive. 'Das Los einer Frau' ist das letzte fehlende Puzzleteil der Geschichte um Skalitz und gewährt dir einen Einblick in die Geschehnisse, bevor Heinrich bewusstlos aufgefunden wurde.In der Quest-Reihe 'Die Madonna von Sasau' muss Heinrich seiner Freundin Johanka helfen, die er von klein auf aus Skalitz kennt. Sie überlebte das Massaker in Skalitz und fand im Sasauer Kloster Zuflucht, wo sie nun von schrecklichen Alpträumen geplagt wird. Für Heinrich geht es darum, die Orte aus Johankas Träumen aufzusuchen und herauszufinden, was hinter diesen Träumen steckt, um ihr anschließend dabei zu helfen, ihrer neuen Bestimmung zu folgen. Die beiden ahnen nicht im Geringsten, was da auf sie zukommt und was diese Herausforderung ihnen abverlangen wird ..."Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerFeatures (laut Hersteller:)