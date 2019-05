Need for Speed 2019 (Arbeitstitel): Keine Ankündigung auf der E3; Termin für 2019 steht aber noch - 4Players.de

It's that time where we start talking about what's next for NFS. We're doing things a little differently this year: https://t.co/M1s8A288EC 👀🔥 pic.twitter.com/1K5p3DvFvr



— Need for Speed (@NeedforSpeed) 29. Mai 2019

Schon im letzten EA-Geschäftsbericht wurde ein neues Spiel aus der Reihe Need for Speed erwähnt, das im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Allerdings wird Publisher Electronic Arts das Rennspiel nicht auf der E3 2019 präsentieren. Das NfS-Team schreibt im Support-Bereich von EA, dass die Reihe in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiern würde, sie ein ganz besonderes Spiel im Sinn haben würden und Autos, Anpassung (Tuning), NfS-Feeling und "Tradition" ganz wichtige Bestandteile wären. "Denn Traditionen sind alle gut und schön, aber sie können auch gebrochen und neu geschaffen werden. Nur weil wir in den letzten Jahren etwas in eine Richtung getan haben, bedeutet das nicht, dass wir das weiterhin tun sollten", heißt es kryptisch und generisch.Trotz der ausbleibenden Präsentation im Juni und im Rahmen der E3 2019 bzw. bei EA Play soll der Need-for-Speed-Teil weiterhin in diesem Jahr erscheinen, schreibt das NfS-Team.