Need for Speed 2019 (Arbeitstitel): Soll Mittwoch angekündigt werden - 4Players.de

Electronic Arts kann allem Anschein nach nicht bis zur gamescom 2019 warten und wird am Mittwoch um 16:00 Uhr (MESZ) das neue Spiel aus der Reihe Need for Speed vorstellen ( zur Countdown-Website ).Im Mai 2019 schrieb das NfS-Team im Support-Bereich von EA, dass die Reihe in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiern würde, sie ein ganz besonderes Spiel im Sinn haben würden und Autos, Anpassung (Tuning), NfS-Feeling und "Tradition" ganz wichtige Bestandteile wären. "Denn Traditionen sind alle gut und schön, aber sie können auch gebrochen und neu geschaffen werden. Nur weil wir in den letzten Jahren etwas in eine Richtung getan haben, bedeutet das nicht, dass wir das weiterhin tun sollten", hieß es ebenso kryptisch wie generisch.Von Oktober 2019 bis Dezember 2019 sollen neue Spiele aus den Reihen Need for Speed und Plants vs. Zombies erscheinen. Das Unternehmen erwartet, ungefähr vier Millionen Exemplare des Need-for-Speed-Spiels zu verkaufen.