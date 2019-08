Need for Speed Heat: Streetracer, Tuning und Verfolgungsjagden mit der Polizei angekündigt - 4Players.de

Electronic Arts hat Need for Speed Heat für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Rennspiel von Ghost Games erscheint am 8. November 2019. Es soll "ausdrucksstarkes Tuning, eine authentische urbane Autokultur, Verfolgungsjagden mit der Polizei und eine spannende Story" bieten.Need for Speed Heat spielt in der offenen Welt von Palm City. Dort sollen Streetracer zusammenkommen, um sich zu beweisen. Am Tag treten die Spieler beim "Speedhunters Showdown" in legalen Racing-Events an, um mit den gewonnenen Preisgeldern ihren Fuhrpark aus Hochleistungssportwagen aufzurüsten und zu individualisieren. Nachts bauen sie sich dann in Underground-Rennen einen Ruf auf, während eine Taskforce der Polizei alles daransetzt, Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen und ihnen die Einnahmen wieder abzunehmen. Weitere Details und erste Spielszenen sollen auf der gamescom 2019 präsentiert werden."Wir bieten den Spielern mehr Möglichkeiten als je zuvor, absolut einzigartig zu sein und aufzufallen", so Riley Cooper, Creative Director bei Ghost Games. "Unsere Fans haben deutlich gemacht, dass sie mehr Autos, mehr Individualisierung und mehr Herausforderungen wollen, und wir geben bei jedem dieser Aspekte Gas. Vom Stil des eigenen Charakters über die Leistung des eigenen Wagens bis hin zur individuellen Fahrweise animieren wir in diesem neuen Spiel jeden dazu, sich kreativ auszutoben."Ghost Games war in der Vergangenheit für Need for Speed Rivals Need for Speed (2015) und Need for Speed Payback verantwortlich.Der Publisher schreibt weiter: "Fans, die die Standard Edition vorbestellen, erhalten einen Mitsubishi Evolution X im K.S Edition-Design. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten außerdem nicht nur drei weitere K.S Edition-Wagen (BMW i8 Coupé, Mercedes C63 AMG Coupé, Chevrolet Corvette Grand Sport) und Zugriff auf exklusive Deluxe Edition-Charakter-Outfits, sondern verdienen im Spiel auch mehr Ingame-Geld und Rep. Darüber hinaus erhält jeder, der Need for Speed Heat über Need for Speed Payback auf einer beliebigen Plattform vorbestellt, zehn Rabatt als Treuebelohnung. Abonnenten von EA Access Basic und Origin Access Basic können den Titel bereits am 5. November 2019 als Erste anspielen und es im Rahmen der Play First Trial bis zu zehn Stunden lang spielen. Origin Access Premier-Abonnenten erhalten auf PC uneingeschränkten Zugriff."Letztes aktuelles Video: Trailer