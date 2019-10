Need for Speed Heat: Kooperation mit Zuna und Bausa: Musikvideo "BiTurbo" - 4Players.de

Electronic Arts hat eine Zusammenarbeit mit den Rappern Zuna und Bausa für Need for Speed Heat angekündigt. Der Kooperationssong zum kommenden Rennspiel trägt den Titel "BiTurbo"."Die beiden Künstler nutzten Need for Speed Heat als Inspiration für den Text des neuen Songs. Auch das Musikvideo zeigt starke Einflüsse des Spiels: Beim Dreh haben sie sich von den Miami Vibes des Spiels inspirieren lassen. Das in Ferropolis, Gräfenhainichen gedrehte Video zeigt die beiden Rapper außerdem mit mehreren Fahrzeugen, die auch im Spiel auswählbar sein werden: Dem Mercedes AMG GTS, dem BMW i8 und dem Audi RS5. Die drei Wagen wurden zu dem Zweck auch in der NFS Heat Studio App nachgebaut", schreibt der Publisher.Zuna: "Need for Speed haben wir schon vor sieben Jahren gezockt. Ich bin einfach mit dem Spiel aufgewachsen und erwachsen geworden. Es war mir eine Ehre ein Teil dieser Kooperation zu sein.""Ich wollte schon immer einen Song mit Zuna machen", so Bausa über die Kooperation. "Als dann die Anfrage von Need for Speed gekommen ist einen Track zu machen, musste ich keine Sekunde überlegen. BiTurbo ist zu krass geworden."Über die Rapper: "Bausa ist ein deutschsprachiger Rapper aus Bietigheim-Bissingen, der durch seinen Song 'Was du Liebe nennst' Bekanntheit erlangte. Vor wenigen Monaten veröffentlichte Bausa mit 'Fieber' sein zweites Album. Zuna ist im Libanon geboren und zog als Jugendlicher mit seiner Familie nach Deutschland. Mit seinem Album 'Super Plus' belegte der Dresdner Rapper in diesem Jahr die Spitze der Album-Charts in Deutschland und Österreich, sowie den zweiten Platz in der Schweiz."Need for Speed Heat erscheint am 8. November 2019 für PC via Origin, PlayStation 4 und Xbox One. Abonnenten von EA Access Basic und Origin Access Basic können den Titel bereits am 5. November 2019 anspielen und es im Rahmen der Play First Trial bis zu zehn Stunden lang spielen. Origin Access Premier-Abonnenten (PC) erhalten uneingeschränkten Zugriff.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer