Need for Speed Heat: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Ghost Games und EA wollen mit dem Launch-Trailer auf den anstehenden Verkaufsstart von Need for Speed Heat einstimmen. In dem Clip sind fünf Wagen-Designs zu sehen, welche die Community mit der NfS Heat Studio-App erstellt hat.EA: "Um die Kreativität der Community zu würdigen, wurden unter den Teilnehmern des NFS Heat Studio Showcase-Wettbewerbs fünf Fans ausgewählt, deren einzigartige Kreationen eine Rolle im offiziellen Launch-Trailer erhalten haben. Außerdem erhalten mehr als 100.000 Fans, die in der NFS Heat Studio-App einen individuellen Wagen erstellt haben, eine eigene Version des Launch-Trailers mit ihrer Kreation in der Hauptrolle. Auch Prominente wie French Montana, A$AP Ferg, Pierre-Emerick Aubameyang sowie Partner bei Aston Martin, BMW, Mercedes, Porsche, Polestar und Honda haben sich beteiligt."Need for Speed Heat erscheint am 8. November 2019 für PC via Origin, PlayStation 4 und Xbox One. Abonnenten von EA Access Basic und Origin Access Basic können den Titel bereits am 5. November 2019 anspielen und es im Rahmen der Play First Trial bis zu zehn Stunden lang spielen. Origin-Access-Premier-Abonnenten erhalten auf PC uneingeschränkten Zugriff.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerZur Vorschau: Klappe, die Vierte: Mit Need for Speed Heat wollen die Schweden von Ghost Games erneut Arcade-Rennen, Verfolgungsjagden und eine offene Welt unter einen Hut bringen. Wir sind der Einladung von Electronic Arts ins britische Guildford gefolgt, um für die Vorschau zu überprüfen, ob man mit dem Ausflug nach Palm City das schwache Payback übertrumpfen kann.