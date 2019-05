Contra: Anniversary Collection: Komplette Spieleliste veröffentlicht - 4Players.de

Konami hat die komplette Spieleliste veröffentlicht, die in der Contra: Anniversary Collection enthalten sein werden. Die Sammlung umfasst Titel aus der NES-, Megadrive- und SNES-Ära sowie Umsetzungen der Spielhallen-Automaten und dem Gameboy-Ableger Operation C.Hier die komplette Übersicht, die IGN veröffentlicht hat:Contra (arcade)Contra (NES)Contra (Famicom)Super Contra (arcade)Super C (NES)Operation C (Game Boy)Contra 3: The Alien Wars (Super NES)Contra: Hard Corps (Sega Genesis)Probotector (Sega Mega Drive)Super Probotector: Alien Rebels (Super NES)Die Probotector-Teile erschienen in Europa und Australien. Dabei basierte Probotector auf Contra: Hard Corps, während Super Probotector: Alien Rebels quasi Contra 3: The Alien Wars entspricht, doch wurden die ursprünglichen Protagonisten Bill Rizer und Lance Bean durch zwei Roboter-Soldaten ersetzt. Laut IGN sollen die japanischen Versionen von sechs Spielen aus der Sammlung in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht werden.Die Veröffentlichung der Contra: Anniversary Collection ist für Sommer geplant. Sie soll auf PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.