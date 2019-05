Monstrum 2: Fortsetzung des maritimen Survival-Horrors für PC und Konsolen angekündigt - 4Players.de

Team Junkfish hat mit Monstrum 2 eine Fortsetzung des Rogue-lite-Horrorspiels Monstrum angekündigt, die Ende 2020 für PC ( Steam ) sowie für Playstation- und Xbox-Konsolen der aktuellen und nächsten Generation erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "In Monstrum II stellen sich Spieler furchterregenden Monstern, die von anderen Spielern in einem prozedural generierten Horrorlabyrinth kontrolliert werden. Die Überlebenden müssen einem grotesken Experiment entkommen, das an Bord einer verfallenen Seefestung aus den 70er Jahren stattfindet, während sie den Schrecken der Festung gegenüberstehen.Spieler müssen blitzschnell Entscheidungen treffen und sich laufend an einen dynamischen, offenen Horrorspielplatz anpassen, um zu überleben. Es liegt an dir, wie du die verschiedenen Umgebungs- und Gameplay-Herausforderungen, die bei jedem Playthrough entstehen, taktisch ausnutzt - unabhängig davon, ob du als Überlebender oder als eine der tödlichen Monstrositäten des Ozeans spielst.Es gibt zahlreiche Lösungen für die sich ständig ändernden Hindernisse in Monstrum II. Spieler können zum Beispiel Gegenstände verwenden, um versteckte Routen zu erreichen, zerstörbare Objekte zerschlagen, Höhen erklimmen, um ihre Beute in einen Hinterhalt zu locken, kooperativ mit anderen Überlebenden zusammenarbeiten, um wichtige Ausrüstung zu erreichen, oder allein los ziehen und sich zu verstecken, um den Monstern zu entkommen." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer