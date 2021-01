Monstrum 2: Open Beta und Early Access des asymmetrischen Survival-Horrorspiels

Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC) Screenshot - Monstrum 2 (PC)

Team Junkfish wird Monstrum 2 am 28. Januar 2021 in den Early Access auf Steam schicken. Vorher, vom 23. bis zum 24. Januar 2021, wird ein Open-Beta-Wochenende des asymmetrischen Survival-Horrorspiels stattfinden. Interessierte Beta-Teilnehmer sollen die Steam-Seite im Auge behalten.In dem Nachfolger von Mostrum versuchen bis zu vier Gefangene eine Forschungsstation auf hoher See, in der ein Experiment monströs schiefgegangen ist, zu verlassen. Die Gefangenen erkunden "Sparrow Lock" und räumen Hindernisse beiseite, schalten neue Areale frei und finden nützliche Gegenstände, um das Monster zu überlisten. Dabei soll es für die Gefangenen stets wichtig sein, im Verborgenen zu bleiben. Die Rolle des Monsters kann ebenfalls von einem Spieler übernommen werden."Zum Steam-Early-Access-Start von Monstrum 2 wird es drei unterschiedliche Monster zu meistern geben. Jedes verfügt über einzigartige Fähigkeiten und einen speziellen Spielstil. Durch Wände brechen, Dächer erklimmen, über weite Entfernungen springen oder sich direkt zur Beute teleportieren - jedes Monster nutzt die Umgebung auf eine andere Weise um unvorsichtige Gefangene in die Enge zu treiben", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Teaser