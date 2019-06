AI: The Somnium Files: Detektivabenteuer an Tatorten und in Träumen für PC, PlayStation 4 und Switch - 4Players.de

Der Titel wurde übrigens am 5. Juliangekündigt. Na hauptsache man hat in der Zwischenzeit ein halbes Dutzend mal irgendwelche Patches und Seasons für ein Spiel von 2012 in News verpackt, hatte natürlich erst mal VorrangDa das in der News auch vernachlässigt wurde, hat man um das Spiel herum auch eine ganz nette virale Marketing-Kampagne gebastelt. So gibt es auch einen eigenen YouTube Kanal von A-Set aka Tesa, einen Charakter des Spiels: https://www.youtube.com/channel/UCxYoH_ ... 5Gw/videos Sowie Twitter-Accounts der Spielfiguren, die u.A. auch mit Uchikoshi selbst interagieren:Tesas #1 Fan Ota: https://twitter.com/Ota_Matsushita A-Set: https://twitter.com/Lemniscate_Aset Kotaro Uchikoshi: https://twitter.com/Uchikoshi_Eng Kotaro Uchikoshi hat mit der Zero Escape Serie wirklich etwas herausragendes geleistet, auch wenn ich mit dem Finale und Abschluß persönlich eher unzufrieden war und ich da eigentlich gern eine Fortsetzung gesehen hätte. AI Somnium Files sieht technisch eher altbacken aus, die Vorarbeit und das was man abseits der technischen Seite sehen kann, macht aber einen hervorragenden Eindruck. Entsprechend groß ist meine Vorfreude.