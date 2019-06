Transient: "Cyberpunk-Thriller nach Lovecraft-Art" für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"H.P. Lovecraft trifft auf Cyberpunk. Tauche tief ein in die obskure, dystopische Welt und klammere dich an deinen Verstand, während du rätselhafte Netzwerke erkundest, die sich fortlaufend verändern und in denen die Realität nur von vorübergehender Dauer ist.

Durchquere reale und künstlich erschaffene Welten, um herauszufinden, was vor sich geht.

Unheilvolle und zugleich farbenfrohe Grafik mit der Unreal Engine 4

Geheimnisse und Easter Eggs

Beklemmender und atmosphärischer Soundtrack"

Screenshot - Transient (PC) Screenshot - Transient (PC) Screenshot - Transient (PC) Screenshot - Transient (PC) Screenshot - Transient (PC)

Publisher Iceberg Interactive hat mit Transient einen "Cyberpunk-Thriller nach Lovecraft-Art" für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es soll 2020 erscheinen. Entwickelt wird Transient von Machern von Conarium (4P-Wertung: 60%) und der Darkness-Within-Reihe (Stormling Studios)."In einer fernen, postapokalyptischen Zukunft leben die letzten verbliebenen Menschen in einer umschlossenen Zitadelle, die den Namen Domed City Providence trägt und geschaffen wurde, um in der unwirtlichen Umgebung überleben zu können. In dieser letzten Zuflucht der Menschheit stößt Randolph Carter, ein Mitglied der berüchtigten Hacker-Gruppe ODIN, zufällig auf die schreckliche Wahrheit, die seinen Verstand auflösen und seine Existenz infrage stellen könnte."Letztes aktuelles Video: TeaserFeatures (laut Hersteller):