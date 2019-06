Super Cane Magic ZERO: Kooperatives Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC) Screenshot - Super Cane Magic ZERO (PC)

Studio Evil, Sio und Intragames haben das kooperative Action-Rollenspiel Super Cane Magic ZERO für Nintendo Switch ( eShop ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und PC ( Steam Utomik ) veröffentlicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von über 140 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Kuchenzauberer ist tot, sein magischer Hund durchgedreht! Rettest du die Welt? Und den Hund?Begib dich als Dude, dem Bäcker mit der Macht des Schinkenspecks, in die gefährlichen Hügel von Minestronya. Konfrontiere die wütenden Feuerkerle als Dudette, die unaufhaltsame Klempnerin! Entfroste als Dudward, der Schnurpsheilzauberer, den Laservulkan. Oder sei einfach Influencer-toll als Dudorah!" Hier eine Kostprobe der skurrilen Cartoon-Action:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer