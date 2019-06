Dragon Quest Walk: Von Pokémon GO inspirierter Ableger für Android und iOS; zunächst nur für Japan - 4Players.de

Screenshot - Dragon Quest Walk (Android) Screenshot - Dragon Quest Walk (Android) Screenshot - Dragon Quest Walk (Android)

Square Enix hat Dragon Quest Walk für mobile Geräte mit Android und iOS angekündigt - zunächst nur für Japan. Es soll im Laufe des Jahres im Land der aufgehenden Sonne erscheinen. Ein geschlossener Betatest mit jeweils 10.000 Android- und iOS-Nutzern soll am 11. Juni beginnen.Dragon Quest Walk erinnert grundlegend an Pokémon Go. Die Spiel-App hat Zugriff auf die Standortdaten des Smartphones und während man sich durch die reale Welt bewegt, erscheinen auf dem Smartphone bestimmte Elemente, mit denen man interagieren kann. Man wird auf Questgeber treffen, Gegner bekämpfen, Stufen aufsteigen, Gegenstände verbessern und große Bossgegner herausfordern können. Auch Sehenswürdigkeiten wollen die Entwickler in der digitalen Welt abgebildet haben. Darüber hinaus wird es einen "eigenen Raum" für den Protagonisten geben, den man mit Möbeln und Gegenständen ausstatten kann, die man während des Abenteuers gesammelt hat.Außerdem verrieten die Entwickler , dass sie erste Konzepte für Dragon Quest 12 (Dragon Quest XII) vorbereiten würden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung JapanIm folgenden Livestream wurden auch erste Spielszenen gezeigt. Die Anzahl der Bewertungen des YouTube-Videos spricht jedenfalls für sich, da es aktuell mehr negative als positive Bewertungen gibt.