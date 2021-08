Baldo: The Guardian Owls: Das idyllische Anime-Abenteuer hat begonnen

Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC) Screenshot - Baldo: The Guardian Owls (PC)

Am 26. bzw. 27. August 2021 haben die italienischen Entwickler Naps Team ihr an The Legend of Zelda und Ni No Kuni erinnerndes Action-Adventure Baldo: The Guardian Owls für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store eShop und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews lediglich "ausgeglichen" sind, kostet jeweils 24,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Prophezeiung erfüllt sich. Ein Kind reinen Herzens wurde geboren. Die von den weisen Eulen in die Unterwelt verbannte, herzlose Kreatur wird sich wieder erheben.Begib dich auf eine Reise durch ein magisches Land voller sagenhafter Mysterien.Baldo: the Guardian Owls bietet eine Vielzahl herausfordernder Rätsel und Verliese, die du erkunden kannst. Reise als Baldo durch diese faszinierende Welt und triff jede Menge kauzige und unvergessliche Charaktere, während du versuchst, die kryptische Prophezeiung zu entschlüsseln und ein finsteres Schicksal abzuwenden. Entdecke in diesem spannenden Abenteuer voller schrulliger Begegnungen neue Städte und ihre besonderen Einwohner, kämpfe gegen mächtige Feinde, finde verborgene Tempel und sammle magische und alltägliche Gegenstände, mit deren Hilfe du Waffen bauen und die unzähligen Geheimnisse dieses seltsamen Landes offenlegen kannst."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer