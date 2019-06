Between the Stars: Early-Access-Start der interstellaren Roguelike-Action - 4Players.de

Die Weltraum-Action Between the Stars von Isolated Games ist am 28. Mai 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie in gut einem Jahr zusammen mit der Community fertiggestellt werden soll. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 81 Prozent von 160 Reviews positiv).

Die spanischen Entwickler umreißen ihr Spiel wie folgt: "Between the Stars ist ein roguelike Spiel mit Action-und Strategieelementen, dass dich die Rolle eines stellaren Kreuzercaptains annehmen lässt. Deine Mission ist es, zur Hauptwelt zu reisen, um sie vor der kommenden Attacke durch die Söhne der Sonne, die Fraktion, welche die äußeren Welten des Universums beherrscht, zu warnen. Um deine Mission auszuführen musst du die Galaxie durchqueren, neue Herausforderungen bewältigen, Entscheidungen treffen, die dein Schiff, deine Besatzung und die Welt um dich herum beeinflussen, deine Ausrüstung verbessern und in aufregenden Schlachten ums Überleben kämpfen." Hier eine Kostprobe:

Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC) Screenshot - Between the Stars (PC)

Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer