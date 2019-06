Jumanji: Das Videospiel: Film-Umsetzung für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC) Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC) Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC) Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC) Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC) Screenshot - Jumanji: Das Videospiel (PC)

Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games und Funsolve (Entwicklerstudio) haben in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Jumanji: Das Videospiel angekündigt. Das offiziell lizenzierte Spiel wird am 15. November 2019 für PC (digital), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Im Spiel wird man mit den bekannten Film-Charakteren die Jumanji-Juwelen finden, die Welt retten und einen Weg nach Hause finden müssen. In der Ankündigung heißt es weiter: "Die Spieler können sich in diesem spaßigen Abenteuer mit bis zu drei Freunden online oder im Split-Screen-Modus zusammenschließen. SpielerInnen wählen dabei zwischen den Helden Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin 'Mouse' Finbar und Professor Shelly Oberon. Jeder dieser Helden verfügt über einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie ihr Team am Leben halten."Im Dezember 2019 soll der dritte Jumanji-Film in den Kinos anlaufen. Der erste Teil kam 1995 in die Kinos. Jumanji: Welcome to the Jungle folgte 2017 und wurde (überraschenderweise) zu einem großen Erfolg an den Kinokassen."Das ist ein wahrgewordener Traum für unser Studio", sagt Funsolve Gründer und Direktor, Richard Twain. "Die Anpassung der exotischen, gefährlichen und lustigen Welt von Jumanji an ein Videospiel hat uns dazu gebracht, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Wir haben in Kürze einige unglaublich aufregende Features und Enthüllungen, aber fürs Erste können wir verraten, dass das Spiel diesen November erscheint und die SpielerInnen in die Lage der legendären Jumanji-Helden versetzt.""Jumanji ist eine Marke, mit der wir schon seit langer Zeit gerne arbeiten wollten", sagt Terry Malham, CEO von Outright Games. "Als Publisher von Videospielen liegt es uns am Herzen, qualitativ hochwertige und interaktive Unterhaltung für die ganze Familie zu produzieren. Für Familien ist derzeit keine Marke aufregender als Jumanji."Letztes aktuelles Video: Teaser