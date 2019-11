Jumanji: Das Videospiel: Film-Umsetzung für PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment, Outright Games und Funsolve haben Jumanji: Das Videospiel in Zusammenarbeit mit Sony Pictures für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Der Online-Multiplayer ist für PC und Xbox One ab dem Release verfügbar. Für PlayStation 4 wird der Modus durch einen Patch, der zeitnah im November erscheinen soll, ergänzt. Die Switch-Version verfügt allem Anschein nach über keinen Online-Mehrspieler-Modus. Weder Tests noch Nutzerreviews liegen derzeit in relevanter Anzahl vor.Der Publisher schreibt: "SpielerInnen können nun den weisen Worten ihres unerschrockenen Anführers Nigel folgen und sich in dieses neue 3D-Action-Adventure stürzen. In den Rollen der größten Jumanji-Helden, darunter Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin 'Mouse' Finbar und Professor Shelly Oberon, kämpfen sie sich durch Horden von tödlichen Räubern und exotischen, gefährlichen Kreaturen. Für den Fall, dass SpielerInnen Hilfe benötigen, können sie sich mit ihren Freunden verbünden und online sowie im Split-Screen-Modus Feinde bekämpfen, um die Welt zu retten und die wertvollen Jumanji-Juwelen zu finden. Gemeinsam oder allein gehen sie auf die Jagd nach den Jumanji-Spielsteinen, weichen lebensbedrohlichen Fallen in den Katakomben aus oder kämpfen sich durch die gewundenen Gassen der Stadt."Im Dezember 2019 soll der dritte Jumanji-Film in den Kinos anlaufen. Der erste Teil kam 1995 in die Kinos. Jumanji: Welcome to the Jungle folgte 2017 und wurde (überraschenderweise) zu einem großen Erfolg an den Kinokassen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer