Vampire: The Masquerade - Coteries of New York: Visual Novel erscheint Ende 2019 für PC; Anfang 2020 für Switch - 4Players.de

Im Zuge der PDXCON ist der Veröffentlichungstermin von Vampire: The Masquerade - Coteries of New York angekündigt worden. Das narrative Adventure, das am ehesten mit einer Visual Novel vergleichbar ist, wird am 4. Dezember 2019 für PC via Steam und GOG.com erscheinen. Die Switch-Version, die auf der Hausmesse von Paradox Interactive angespielt werden konnte, wird im 1. Quartal 2020 folgen. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One werden in Betracht gezogen, sind aber noch nicht in trockenen Tüchern.Im Mittelpunkt der interaktiven Geschichte wird der Machtkampf zwischen zwei Vampir-Fraktionen/Machtblöcken (Camarilla und Anarchen) im nächtlichen New York stehen. Die Entwickler schreiben, dass sie ein atmosphärisches Erzählerlebnis mit Entscheidungen (bei Dialogen) um moralisch herausfordernde Dilemmata realisieren wollen - vergleichbar mit den Spielen von Telltale Games. Die Präsentation ist an eine Visual Novel angelehnt. Vor spärlich animierten Hintergrundbildern tauchen immer wieder (nicht animierte) Porträts von den Charakteren auf. Dialoge und szenische Beschreibungen liegen ausschließlich in Textform vor. Die Dialogauswahl erfolgt in einem Multiple-Choice-Fenster. Sämtliche Texte, die stellenweise sehr erwachsene Themen behandeln, sind ausschließlich auf Englisch. Übersetzungen sind angedacht. Sprachausgabe gibt es nicht - außer vielleicht im Intro.Zu Beginn wird man einen von drei Vampir-Neulingen (Camarilla) auswählen können, die über unterschiedliche Fähigkeiten (Disziplinen), Neigungen und Dialogoptionen verfügen werden. Danach beginnt man seinen eigenen Clan (Coterie) zu bilden und kann entweder für die traditionalistische Camarilla oder die rebellischen Anarchen arbeiten. Im Verlauf der Story und als Neuling in der Vampirwelt wird man gezielt in die Spielwelt, die Nomenklatur, die Regeln und die Maskerade eingeführt. Die Spielzeit soll ungefähr acht Stunden betragen.Vampire: The Masquerade - Coteries of New York entsteht bei Draw Distance aus Polen, die u. a. für Serial Cleaner und Ritual: Crown of Horns verantwortlich waren. Das Spiel wird auf der 5. Edition von Vampire: The Masquerade (World of Darkness) basieren.Letztes aktuelles Video: Teaser