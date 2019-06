Raging Loop: Psychologischer Anime-Horror auf Westkurs - 4Players.de

Screenshot - Raging Loop (PS4) Screenshot - Raging Loop (PS4) Screenshot - Raging Loop (PS4)

PQube wird die Visual Novel Raging Loop alias Rei-Jin-G-Lu-P 2019 auch in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Das auf japanischer Folklore basierende psychologische Horrorabenteuer, bei dem man sich nach einer Motorradpanne in den Bergen in ein in roten Nebel gehülltes Dorf verirrt, soll sowohl als Download als auch im Einzelhandel erscheinen. In Japan ist der Titel auch für PlayStation Vita und PC ( Steam ) erhältlich. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch