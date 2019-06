Antiquia Lost: Fantasy-Rollenspiel auch für Xbox One erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. Juni 2019, 07:26 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. Juni 2019, 09:39 Uhr:

Inzwischen haben Kemco und Exe-Create Antiquia Lost im Microsoft Store veröffentlicht, wo das 2D-Fantasy-Rollenspiel für 14,99 Euro auf Xbox One und PC heruntergeladen werden kann. Kemco wird das bereits für PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android und PC erhältliche 2D-Rollenspiel Antiquia Lost von Exe-Create am 19. Juni 2019 auch für Xbox One veröffentlichen. Vorbestellungen im Microsoft Store sind bereits für 14,99 Euro möglich. In der Spielbeschreibung heißt es: "Edelstein, eine Welt mit drei Stämmen, war Schauplatz des Großen Krieges. Heute herrscht Frieden, da die Stämme kooperieren. Aber die Zukunft der Welt, die jeder für ewig hielt, liegt in Finsternis. Es ist Zeit für Bine und seine Freunde, ihre wahre Geschichte zu entdecken!Antiqua Lost ist ein Fantasy-RPG mit schönen, rundenbasierten 2D-Kämpfen. Nutze die Eigenschaften der drei Stämme, Fai, Ruta und Eeth, um Schlachtfeldmeister zu werden. Die Heldin Lunaria besteht halb aus Schleim, verzehrt Juwelen, um zu wachsen, und kann sogar die mächtigen Monsterangriffe nachahmen. Passe die Heldin an, wie du möchtest, um starke Helden zu besiegen.Das Spiel bietet eine Reihe von Herausforderungen und enthält Elemente wie Waffenverbesserungen und Ernten von Gegenständen. Verpasse nicht die Herausforderungen, die während der Quest und in den Arenen auf dich warten!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer