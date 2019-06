SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

THQ Nordic hat das erste der drei Spiele angekündigt, die vor der E3 2019 präsentiert werden sollen. Es ist SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Das Spiel ist allem Anschein nach ein Remake oder ein Remaster von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (GameCube, PS2, Xbox; zum Test ) aus dem Jahr 2004. In der Pressemitteilung steht jedenfalls nur ein Wort: "Blblblblblblblblblb!!!"In der Beschreibung des YouTube-Videos wird zumindest ein neuer Mehrspieler-Modus erwähnt. Außerdem wurde dort der Begriff "remade" benutzt, was eher auf ein Remake als ein Remaster hindeutet. Weitere Details stehen nicht fest.Letztes aktuelles Video: Teaser