SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Ist ein Remake und kein Remaster - 4Players.de

Nach der Ankündigung von SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated hat THQ Nordic nun bestätigt , dass es sich um ein "originaltreues Remake" von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (2004) handelt und nicht um ein Remaster. Versprochen werden "moderne Graphik und Auflösungen". Auch an der Spielmechanik und dem Spielablauf wollen die Entwickler sorgsam geschraubt haben, heißt es. Der neue Mehrspieler-Modus ist für zwei Spieler (Online und via Splitscreen) ausgelegt. Zu den neuen bzw. "wiederhergestellten" Inhalten gehört der Robo Thaddäus Bosskampf.In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated spielt man als SpongeBob, Patrick oder Sandy und nutze ihre Fähigkeiten um Bikini Bottom vor Planktons Roboterarmee zu retten. Komplette deutsche und englische Sprachausgabe werden erwähnt. Genauere Angaben zu den Sprechern wurden nicht gemacht. Das Remake wird für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.THQ Nordic: "Das Kultspiel ist zurück, originalgetreu und schwammtastisch! Spiele als SpongeBob, Patrick und Sandy, und zeig dem bösen Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnt, als für Mr. Krabs zu arbeiten. Willst du Bikini Bottom vor einer verrückten Roboterhorde retten? Natürlich willst du das! Lust auf einen Unterhosen-Bungee-Jump? Warum auch nicht! Mit vereinten Kräfte den brandneuen Mehrspieler-Modus erleben? Auf in die Schlacht!"Letztes aktuelles Video: Teaser