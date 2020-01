SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Nintendo hat offenbar das Release-Datum verraten

So kann's gehn: Eigentlich hatte Publisher THQ Nordic noch gar nicht verraten, wann das schwammtastische Unterwasser-Abenteuer SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated starten soll. Da der Titel im vergangenen Jahr mehr Aufmerksamkeit auf sich zog als für Versoftungen der Serie üblich, dürften sich einige Meerestierfreunde darüber freuen, dass Nintendo offenbar den Switch-Termin (22. Mai) augeplaudert hat. Auf einem Plan des Frühjahrs-Lineups der Konsole tauchte ein entsprechendes Datum auf. Das klingt allein schon deshalb wahrscheinlich, weil der kommende Kinofilm SpongeBob Squarepants 3 in einigen Territorien ebenfalls für Mai eingeplant ist. Das Spiel ist auch für PC, PS4 und Xbox One in Arbeit. Zu unserer Vorschau des subnautischen PS2-Remakes geht es hier Letztes aktuelles Video: Teaser