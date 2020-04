SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated: Termin und zwei Sammler-Editionen angekündigt

Eine 8"/20cm große SpongeBob-Figur mit goldenem Pfannenwender und beweglicher Zunge

Wandaufkleber

Sechs Lithografien

SpongeBob SquarePants Tennis Socken

Das Spiel





Der Veröffentlichungstermin des Remakes steht fest: SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated wird am 23. Juni 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Digitale Vorbestellungen für Xbox und PC sind ab sofort möglich, wohingegen die Vorbestellungen für Nintendo Switch (EU und US) am 21. April starten. Die Vorbestellung der physischen Edition (alle Plattformen) wird bei ausgewählten Einzelhändlern am 21. April möglich sein", schreibt der Publisher.Zugleich hat THQ Nordic zwei Sammler-Editionen angekündigt: die Shiny Edition sowie die F.U.N. Edition. Beide werden am 23. Juni 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar sein.Die Shiny Edition (UVP: 149,99 Euro)Die F.U.N. Edition (UVP: 299,99 Euro)SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated ist ein "originaltreues Remake" von SpongeBob SquarePants: Schlacht um Bikini Bottom (2004). Versprochen werden "moderne Graphik und Auflösungen". Auch an der Spielmechanik und dem Spielablauf wollen die Entwickler sorgsam geschraubt haben, heißt es. Der neue Mehrspieler-Modus ist für zwei Spieler (Online und via Splitscreen) ausgelegt. Zu den neuen bzw. "wiederhergestellten" Inhalten gehört der Robo Thaddäus Bosskampf.In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated spielt man als SpongeBob, Patrick oder Sandy und nutze ihre Fähigkeiten um Bikini Bottom vor Planktons Roboterarmee zu retten.